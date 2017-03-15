和總統不同調 菲副總統抨擊血腥緝毒

菲律賓副總統羅貝多（Leni Robredo）今天指出，菲國反毒戰爭已使人民感到「無望和無助」。在數千人遭倉促處決下，人民對警察的信任已動搖。

羅貝多向聯合國1項法外處決會議發表視訊談話，呼籲國際間徹底審查菲國總統杜特蒂爭議性的反毒行動。這個影片已張貼在網上。

她在影片中說：「有些人告訴我們，每當有人犯罪，他們通常會報警，但如今他們不知道該向何人求助。」

「我們的人民感到既無望又無助，這是值得我們大家認真看待的心態。」

杜特蒂去年因承諾以前所未見的緝查手段來根除社會上的非法毒品，而贏得總統大選。當時他說，將有數萬人因此喪命。

菲國副總統是另行選出，和杜特蒂分屬兩個敵對政黨的羅貝多，近數月來加強了對杜特蒂反毒手法的批評。1060315

(中央社)