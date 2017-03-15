春季旅展開展 新北小旅行可現場報名
「2017台北國際春季旅展」3月16日至19日起開展，新北市觀光旅遊局邀請去年獲選新北好禮的廠商，以「旅新北」為主題組成新北市館，推廣新北在地美食及旅遊。觀旅局表示，現場不僅有美食品嘗DIY體驗，也提供新北市1日遊及2日遊行程建議，更可報名貢寮、烏來小旅行。
觀旅局表示，新北市館也會介紹新北市最新旅遊行程，提供民眾安排假日參考，今年也延續去年頗受好評的「新北小旅行」及與時報旅遊合作的烏來小旅行及貢寮小旅行，都可以現場報名。
其中烏來小旅行只要699元就可體驗泰雅巴萊部落村的生態導覽，也能親手製作竹筒飯、射箭體驗；貢寮小旅行只要599元，就能由專業人員導覽，更了解貢寮海洋、1300元行程則能親身體驗插秧、做草仔粿的農家風味餐，更能帶回親手採的蔬菜，值回票價。
(中時)
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