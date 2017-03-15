台南市陽光電城　獲APEC低碳示範城鎮金質獎

台南市政府從2011年開始推動陽光電城計畫，目前全市年度太陽能發電已超過一座曾文水庫發電量。（南市經發局提供）

台南市政府以「陽光電城-大臺南迎向陽光」參加2017第3屆APEC能源智慧社區最佳案例評選賽，擊敗中國廣州、韓國松島國際城市等先進城市，獲得低碳示範城鎮金質獎，4月下旬將前往新加坡領獎並分享案例，而太陽能光電業者也看好南市日照充足特性，前來投資。

經發局局長方進呈表示，台南市平均日照時數達2000多小時，比全台平均值1600多小時高出許多，深具發展綠能產業的優勢，從2011年開始啟動陽光電城專案計畫，截至今年2月底，全市設置太陽能光電系統年發電量逾3億度，已超過1座曾文水庫的發電量。

有業者看好台南的綠能商機，直接買地投資，學甲筏仔頭就有一處佔地3公頃的室內水產養殖場正在興建，屋頂全部用太陽能光電板打造，完工後是全亞洲最大的水產養殖綠能示範場區，業者表示投資近4億。

經發局指出，沿海北門、學甲等地，由於有地層下陷及容易淹水問題，農業局已提報近266公頃不利耕作及使用的土地，通過後如果用於發電，將可再增加一座曾文水庫發電量。

(中時)