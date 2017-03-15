高雄市105學年度國民中學技藝教育學程學生技藝競賽，在有國家證照級檢定場所的三信家商舉行。（三信家商提供）

高雄市105學年度國民中學技藝教育學程學生技藝競賽，在有國家證照級檢定場所的三信家商展開，教育局及與會師生選手都肯定場所優，賽事籌辦盡善盡美。

三信家商校長林岑籌辦競賽，緊盯著每個細節，師生也都投入，徹底清潔打掃所有術科場地，確保比賽品質，教育局長官數度巡視各比賽場地，都表示肯定。

比賽時，來賓和評審委員們對三信家商在比賽場地或是流程規劃、師生休息方面的服務，紛紛豎起大拇指按讚。

三信家商表示，為了符應12年國教的精神，國中技藝教育的精神旨在加深學生生涯試探，培養學生自我探索、生涯探索、觀察模仿、模擬概念及實作技巧等五種核心能力，幫助學生未來生涯之發展。透過這次的技藝競賽，提供國中生們一個展現所學、發光發熱的舞台，進而建立其自我成就感和信心。

(中時)