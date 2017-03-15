外木山沿岸銅藻大軍壓境 今年還未發現飛魚卵蹤跡
銅藻大軍壓境！今年第一批「銅藻」今天被人發現悄悄壓境基隆外木山沿岸，四處飄散一股腐敗的臭味，令不少遊客行經忍不住捏鼻快閃，也令漁民「皮皮挫」擔憂會損壞漁具及引擎。而臺灣海洋大學研究團隊今天上午前往採樣，發現今年銅藻體型較少且數量少，目前未發現飛魚產卵附著情形；而基隆市環保局也表示，會定期派員加強清理。
國立臺灣海洋大學水產養殖學系專任教授陳衍昌今天上午率領研究團隊，前往基隆外木山沿岸採集銅藻帶返回研究室，做更進一步的藻類分析及觀察，他說，銅藻往年3月開始受東北季風吹拂，會隨海浪及潮流影響被拍打至外木山沿岸，但今年因季風減弱使得數量較減少。
海大去年曾發現飛魚在銅藻上產卵，成為天然產房，但今年採樣後並未發現飛魚卵蹤跡，他解釋，銅藻屬低水溫藻類出現4、5月時節，而飛魚產卵則落在3月至4月時節，若兩者出現時間重疊，就有附著的可能，因此再需要再多觀察附著情形，才能下定論。
(中時)
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