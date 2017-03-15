兄弟60人名單滿編 18歲左投李吳永衡被移出

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中信兄弟李吳永衡，被球隊移出60人名單中。（中信兄弟提供）

中信兄弟昨日公佈簽下左投洪宸宇，這也讓球隊登錄人數超過聯盟規定的60人上限，球隊今天（15日）宣布，將18歲新秀左投李吳永衡移出60人名單中，今年只能在二軍出賽。

李吳永衡畢業於青棒名校高苑工商，2015年黑豹旗助隊奪冠，獲頒MVP，去年他在季中選秀第8輪被中信兄弟選進，因球隊登錄名單超過上限，球團考量要保護他未來發展，經過評估和溝通後，將他移出今年兄弟60人名單中。

依照中職規定，未被列入60人名單中的球員只能在二軍出賽，中信兄弟提到，今年將先讓李吳永衡在二軍磨練，適應職棒生活。

(中時電子報)