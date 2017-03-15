台東監理站將施工 路試停辦3個月

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為了興建大型重型機車路考場，台東監理站將從3月20日開始進行改建工程，預計施工至6月底，施工期間將停止普通小型車、大貨車、大客車及職業小型車場內路試，期間考照民眾需到新生駕訓班，或花蓮考照。

台東監理站長周志昌指出，公路總局補助800萬元的經費，將在台東闢建全國監理機關唯一的大重機考場，不過監理站原有的考場將重新施工，預計施工期間的3個月，將停止汽車路試。

周志昌指出，已經與花蓮監理站借妥場地，大貨車、大客車及職業小型車路試訂於每月第二週及第四週星期四，於花蓮監理站辦理，監理站將提供免費接駁服務，普通小型車路試調整於每周四下午辦理，考試地點在中興路橋旁的新生汽車駕駛人訓練班。

(中時)