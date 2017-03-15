德國在G20財長會議公報之外增加文件力促自由貿易

G20財長會議將在周五登場，這次外界焦點除了首度在國際會議亮相的美國新任財長努欽（Steven Mnuchin）之外，會議主辦國德國破例在公報之外增加文件鼓吹自由貿易也引發議論。

過去歷屆G20財長會議後的公報主軸包括「抵制所有形式的保護主義」，但這次路透取得的會後公報草案移除這項條款，透露各國將美國總統川普（Donald Trump）的貿易政策列入討論。

儘管如此，G20財長會議依舊將促進自由貿易視為最大宗旨，而德國為了不讓會議失焦，這次特別在公報之外的文件中列出10大原則，詳述「一個健全經濟體」在財政、貨幣及貿易等政策上應依循的準則。

(工商)