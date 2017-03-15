PM2.5紫爆 吞維他命B可能有保護效果
根據最新的小樣本人體試驗顯示，吞維他命B可能對空氣汙染造成的人體傷害有些保護效果。但研究人員強調仍需後續研究。
根據英國廣播公司（BBC）報導，美國研究人員發現高劑量的維他命B可能「完全抵銷」細懸浮微粒對人體造成的損害。
根據這項發表在國家科學院學報（Proceedings ofthe National Academy of Sciences）的人體試驗研究，科學家團隊想瞭解暴露在PM2.5環境下的影響是否會因天天攝取維他命B而減緩，這些維他命B包括2.5毫克葉酸、50毫克維他命B6，及1毫克B12。
10名自願者剛開始暴露在乾淨的空氣下，同時服用安慰劑，以測量他們的基本反應。同批自願者之後接受高劑量維他命B，同時暴露在高濃度的PM2.5環境下。
研究人員發現服用4週的維他命B，可以抑制PM2.5在10個基因定位上的效果約28-76%。他們發現在粒線體DNA方面有相近的降低效果。
研究主持人哈佛大學公共衛生學院（Harvard School of Public Health）的賈中（Jia Zhong，音譯）說：「我們將效果予以量化，幾乎完全抵銷空氣汙染的表觀基因組」。而在粒線體DNA方面，也抵銷很大一部分。
然而，研究人員雖然觀察到實質效果，仍提醒這項研究有許多侷限。除了參與實驗樣本數少外，維他命B劑量資訊也很少。研究人員呼籲在空汙嚴重的北京或墨西哥，亟需後續的研究。
賈中說：「我們沒有不同的劑量，我們使用的劑量相當高，比正常孕婦建議攝取值高，所以劑量相當高，我們也看到同樣的保護效果。」
同領域的其他科學家雖樂見這項研究，也同意必須抱持謹慎態度。1060315
(中央社)
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