澎湖甄選婚紗男女主角 已婚30年都報名

我要評比

澎湖縣政府推出「海洋婚紗島菊島真情愛」愛情故事婚紗拍攝男女主角甄選，報名踴躍，有來自全國各地42對報名，連結婚超過30年以上都報名，重溫婚紗喜悅。

澎湖縣政府旅遊處表示，由於報名踴躍，將由評選委員選出最優30組，預計在4月初公布入選名單。

旅遊處表示，今年「海洋婚紗島菊島真情愛」婚紗攝影男女主角徵選，比往年來得踴躍，連結婚超過30年的爺爺奶奶、愛情長跑超過10年還未拍過婚紗照的夫妻、有里長、有將結婚的新人、年輕爸爸媽媽等，讓這場婚紗攝攝更具特色。

旅遊處指出，澎湖有世界最美麗的海灣，如雙心石滬、吉貝沙尾、柱狀玄武岩、西嶼西臺等澎湖美景，宛如世外桃源，讓參加愛情婚紗攝影一起來見證，未來入選者，將獲得到澎湖拍攝婚紗照及補助台澎之機票或船票、禮服2套及拍攝、妝髮等。1060315

(中央社)