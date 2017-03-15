不理限韓令 陸企繼續投資南韓
儘管中國大陸採取措施，報復南韓同意美國部署終端高空防衛系統，但南韓媒體報導，中國大陸最大的房地產企業綠地集團並未依循官方禁韓令，在南韓濟州的投資項目仍將照常進行。
在南韓同意美方要求在當地部署終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德）後，中國大陸官方多次對南韓這項決定表達不滿，並祭出禁韓令，限制大陸民眾到南韓旅遊，也禁止南韓戲劇在大陸網路平台播放，南韓藝人到中國大陸的商演也受到影響。
不過，面對官方的禁韓令，中國大陸綠地集團似乎不打算依循。日前媒體曾經報導，綠地集團在濟州健康旅遊城第二階段的施工項目，出現工程款拖欠和人員裝備撤離現象，當時綠地集團回應表示，該集團在濟州西歸浦市濟州健康旅遊城第二階段開發項目與濟州島大型賭場與度假村的開發計畫都照常進行。
韓聯社引述綠地集團南韓方面負責人的說法指出，雖然這個開發項目工程進度緩慢，但並不影響項目施工。
此外，綠地集團與樂天觀光開發的大廈施工項目也正在順利推動中。中國建築工程總公司去年4月接下這項開發工程，5月正式動工，預計2019年完工。1060315
(中央社)
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