大排場 沙國國王攜506噸行李訪陸
現年81歲的沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）今天抵達中國大陸訪問。隨同到訪的除了1500名隨從外，還有506噸重的行李，包括2部自動舷梯與2輛賓士S600轎車，排場相當大。
沙爾曼國王是中國大陸在全國兩會（中國人民政治協商會議全國委員會、全國人民代表大會會議）後，接待的第一位外國元首。上海澎湃新聞報導，這是沙國國王自2月底開始的亞洲之行的第5站。
報導稱，作為世界上最富有的國王之一，沙爾曼國王先前在印尼的行程中，訂下雅加達包括麗思卡爾頓、萊佛士、萬豪等4家奢華酒店的上千個房間。
他的1500人隨從團包括25位王子、10名部長和800名代表，他們先行搭乘36個航班陸續抵達印尼。
此外，跟隨沙爾曼國王到訪的還包括150多名廚師，負責國王一行的全天候飲食，包括烹煮當地海鮮和熱帶水果。
中國大陸外交部官網15日刊出沙烏地阿拉伯「中東報」訪問大陸外交部長王毅的內容。文中提及，這是沙國國王時隔11年再次訪問大陸，也是對大陸國家主席習近平2016年1月對沙國進行國是訪問後的回訪。
沙國國王訪陸期間，習近平將與沙爾曼國王舉行正式會談，雙方將就共同關心的問題深入交換意見，並簽署產能、貿易、航天、新能源、教育等多個領域的一系列合作文件。1060315
(中央社)
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