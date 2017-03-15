菲版圓山大飯店 竟成美貪腐軍官砲房

我要評比

有菲版「圓山大飯店」之稱的馬尼拉大飯店，具歷史意義的「麥克阿瑟套房」，竟然一度被美國貪腐軍官當做嫖妓尋歡的砲房。

菲律賓ABS-CBN新聞網引自外電，報導「胖子雷納德（Fat Leonard）醜聞」，包括退役海軍少將勒夫利斯（Bruce Loveless）在內多名現役或退役軍官被捕。

報導引述美國司法部起訴書說，馬來西亞商人佛朗西斯（Leonard Francis），也就是人稱的「胖子雷納德」，為招攬美國軍艦到他經營的港口停靠，竟以高檔娛樂、性招待、美酒及其他昂貴禮品向這些軍官行賄。

起訴書說，兩棲登陸指揮艦藍嶺號（USS Blue Ridge）2007年停靠馬尼拉灣，馬尼拉大飯店的麥克阿瑟套房竟被「參與者用於從事性行為」。

馬尼拉大飯店興建於1909年，是菲國歷史最悠久的高級大飯店，建築風格古色古香，裏面的「麥克阿瑟套房」顧名思義，是美軍將領麥克阿瑟（Douglas MacArthur）於1935年至1941年擔任菲政府軍事顧問時的住所。

起訴書還說，佛朗西斯於2008年5月在馬尼拉的香格里拉大飯店招待涉案軍官，喝完飯店裏所有「香檳王」（Dom Perignon），還以「旋轉木馬」花樣提供妓女讓軍官狂歡數天。1060315

(中央社)