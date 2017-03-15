貿易南海薩德 紐時：川習會難題一籮筐

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平即將會面。紐約時報報導，可能造成雙方之間新裂痕的議題有一籮筐，包括貿易、南海、薩德及台灣等。

紐約時報（New York Times）在報導裡形容，自雷根政府初期以來，美國與中國大陸間的關係從未如此複雜與冷淡，不過川普與習近平下月將在佛羅里達州棕櫚灘舉行首次「川習會」，兩人倒是可以享受馬阿拉哥莊園（Mar-a-Lago）宜人的微風與景色。

可能造成雙方之間新裂痕的議題卻有一長串，例如美國在南韓部署薩德反飛彈系統（THAAD）、川普競選時揚言的貿易戰，以及南海和台海局勢的升溫。

光是川習會面地點所引發的爭論，就凸顯出潛藏的焦慮。美國官員表示，中方官員力爭要前往川普的私人莊園，如此雙方元首可以比在白宮舉行峰會更顯放鬆與非正式，將能減少兩人簽訂任何協議的壓力，因為在當前環境下，要簽協議看來不太實際。

多名專家表示，在中方的抱怨裡，相較貿易與南海主權，在南韓部署反飛彈系統可能只能算是暫時的麻煩。此外，川普政府預期還會加強對台軍售，肯定會激怒大陸，而此刻軍售台灣，更會讓人想起川普那次打破傳統慣例接聽蔡英文總統電話，及公開質疑美中關係基石的「一中」政策。

曾於歐巴馬政府時主管亞洲事務的麥艾文（Evan S. Medeiros）表示，目前美中間的分歧情況，較歷史上屬困難時期的柯林頓或雷根政府的頭幾年還深，這次川習會的議程會是一個極具挑戰性的議程。（譯者：中央社陳亦偉）1060315

(中央社)