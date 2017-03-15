縣市長盼現任者優先 綠將討論提名機制

我要評比

兼任民主進步黨主席的總統蔡英文昨天與彰化以北的黨籍縣市長餐敘，會中有人提出「現任者優先」的提名機制；民進黨秘書長洪耀福表示，下週的選對會將討論相關提名制度。

民進黨目前13個執政縣市，其中包括基隆市、桃園市、新竹市、彰化縣、台中市、雲林縣、嘉義市、屏東縣及澎湖縣等9縣市首長都擔任一任，且皆有意尋求連任。

據轉述，昨天晚間的餐會，有人建議應仿照2014年縣市長選舉「現任者優先」連任機制，像是當時嘉義縣長張花冠、台南市長賴清德、高雄市長陳菊都沒有初選，建議制定「現任者優先」提名機制，並在今年7月的全代會通過，蔡總統對此也表達同意。

此外，宜蘭縣代理縣長吳澤成昨天也在餐敘時說，國民黨羅東鎮長林姿妙很強，黨內多位參選人互相競爭、攻擊，會變成對手的把柄，希望黨趕快確認人選。

洪耀福對此表示，有關提名制度的問題，下週會在選舉對策委員會中討論，選對會尚未有共識前，黨沒有評論意見。

蔡總統昨天晚間邀請縣市長餐敘，民進黨發言人張志豪會後轉述，餐敘主要是由民進黨秘書長洪耀福及總統府代理秘書長劉建忻陪同，與彰化以北的執政縣市長，包括宜蘭縣代理縣長等，就近期相關議題及政情交換意見，會中也就2018地方選情進行討論。

昨晚出席縣市長包括，吳澤成、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷等人。1060315

(中央社)