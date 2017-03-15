縣市長盼現任者優先 綠將討論提名機制
兼任民主進步黨主席的總統蔡英文昨天與彰化以北的黨籍縣市長餐敘，會中有人提出「現任者優先」的提名機制；民進黨秘書長洪耀福表示，下週的選對會將討論相關提名制度。
民進黨目前13個執政縣市，其中包括基隆市、桃園市、新竹市、彰化縣、台中市、雲林縣、嘉義市、屏東縣及澎湖縣等9縣市首長都擔任一任，且皆有意尋求連任。
據轉述，昨天晚間的餐會，有人建議應仿照2014年縣市長選舉「現任者優先」連任機制，像是當時嘉義縣長張花冠、台南市長賴清德、高雄市長陳菊都沒有初選，建議制定「現任者優先」提名機制，並在今年7月的全代會通過，蔡總統對此也表達同意。
此外，宜蘭縣代理縣長吳澤成昨天也在餐敘時說，國民黨羅東鎮長林姿妙很強，黨內多位參選人互相競爭、攻擊，會變成對手的把柄，希望黨趕快確認人選。
洪耀福對此表示，有關提名制度的問題，下週會在選舉對策委員會中討論，選對會尚未有共識前，黨沒有評論意見。
蔡總統昨天晚間邀請縣市長餐敘，民進黨發言人張志豪會後轉述，餐敘主要是由民進黨秘書長洪耀福及總統府代理秘書長劉建忻陪同，與彰化以北的執政縣市長，包括宜蘭縣代理縣長等，就近期相關議題及政情交換意見，會中也就2018地方選情進行討論。
昨晚出席縣市長包括，吳澤成、基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦、新竹市長林智堅、台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷等人。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。