荷蘭大選登場 考驗歐洲是否加速右轉

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荷蘭國會大選今天登場，目前投票已經開始；這場大選被視為歐洲對移民議題接受度，以及是否「加速右轉」的一大指標。

荷蘭新聞「Dutch News 」網站今天報導，這場選舉將改選國會150名議員並選出新政府，荷蘭境內自上午7點30分開始投票，直到今晚9時結束，全國約有9000個投票站。

荷蘭新聞網報導，這場大選是繼去年英國通過脫歐公投以及川普當選美國總統，民粹主義聲勢抬頭後今年第一個歐洲大選，且在隨後的法國及德國大選登場前，荷蘭大選更被視為歐洲是否會「加速右轉」的一大指標。

這場荷蘭大選最主要焦點在於有「荷版川普」稱號，極右、反伊斯蘭的自由黨（PVV）黨魁懷爾德斯（Geert Wilders）民調緊咬現任總理呂特（Mark Rutte）。懷爾德斯揚言若當選承諾要帶領荷蘭退出歐洲聯盟，並關閉所有清真寺。

荷蘭今天將以投票方式決定對移民問題的態度，選舉結果除將攸關未來荷蘭政局，甚至影響歐洲整合。

據荷蘭民調機構近期預估，懷爾德斯即使不能擊敗呂特，但自由黨也可能躍升成為第2大黨。外界普遍認為，這場選舉恐難扭轉荷蘭政局將向右走。1060315

(中央社)