防禽流感禁餵野生禽鳥 高市開罰2件

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高雄市衛生局今天說，全市3月1日起全面禁止餵食野生禽鳥，權管機關已對違規者開出2張罰單，請民眾配合。

國內禽流感疫情趨緩，但中國大陸H7N9新型A型流感仍持續發生，並有高雄1名赴大陸台商2月底因感染H7N9病逝。

高雄市政府因應新型A型流感疫情，將相關整備提升至最高規格，今天召開「第5次禽流感暨新型A型流感跨局處防疫會議」，主席市府副秘書長林英斌指示，全市小型養禽場業者於禽流感流行期間，應主動做好相關防疫措施，配合疫苗施打，如需協助周邊消毒或衛教資訊可洽動物保護處協助。

衛生局並在高雄國際航空站入境處及鼓山區碼頭都派有專人發放衛教宣導小冊，請近期往返中國大陸或本身是禽鳥密集接觸者閱覽，做好自我防護措施。

衛生局又說，全市3月1日起全面禁止餵食野生禽鳥，權管機關已對違規者開出2張罰單，請民眾配合。1060315

(中央社)