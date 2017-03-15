花東縱谷管理處救生演練 鯉魚潭水域安全再提升
交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處為落實推動「旅遊安全宣導週」，並執行交通部觀光局東區示範計畫，在鯉魚潭風景區遊客中心舉辦「106年度鯉魚潭水域活動救生演練」，共計約80餘人參與急救訓練及水上救援演練。
縱管處表示，此次演練希望透過各船舶業者分組實際演練，強化人員急救知識技能，加強各單位間橫向聯繫，以及落實緊急應變標準作業程序(SOP)的熟悉度，確保船舶業者及遊客從事水域遊憩活動時生命財產安全。
縱管處副處長黃桂珠表示，鯉魚潭風景區105年遊客人數達166萬餘人次，每年寒暑假因辦理焦點活動，吸引大量遊客前往，此次舉行「遊客岸際滑落自救及救生演練」、「遊客搭乘水上載具失足落水救援」、「遊客搭乘水上載具失足落水藉物援救」等演練，由縱管處現場管理人員、船家業者分組實際下水擔任救援工作，除累積第一線緊急應變處理經驗外，並以演練過程檢視各應變環節，，降低水域遊憩活動意外事故發生之損失，落實交通部觀光局旅遊安全宣導週四大作為中「景點安全-辦理救災聯合演習」之工作。
另外，為維護鯉魚潭水域遊憩活動安全，縱管處與鯉魚潭商圈發展協會輔導組織當地船舶業者共同成立「鯉魚潭水域安全巡守隊」，派駐值班全天候監控所有遊客在水域遊憩活動的安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。