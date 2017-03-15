花東縱谷管理處救生演練 鯉魚潭水域安全再提升

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水上救援演練。(楊漢聲翻攝)

遊客搭乘水上載具失足落水救援演練。(楊漢聲翻攝)

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處為落實推動「旅遊安全宣導週」，並執行交通部觀光局東區示範計畫，在鯉魚潭風景區遊客中心舉辦「106年度鯉魚潭水域活動救生演練」，共計約80餘人參與急救訓練及水上救援演練。

縱管處表示，此次演練希望透過各船舶業者分組實際演練，強化人員急救知識技能，加強各單位間橫向聯繫，以及落實緊急應變標準作業程序(SOP)的熟悉度，確保船舶業者及遊客從事水域遊憩活動時生命財產安全。

縱管處副處長黃桂珠表示，鯉魚潭風景區105年遊客人數達166萬餘人次，每年寒暑假因辦理焦點活動，吸引大量遊客前往，此次舉行「遊客岸際滑落自救及救生演練」、「遊客搭乘水上載具失足落水救援」、「遊客搭乘水上載具失足落水藉物援救」等演練，由縱管處現場管理人員、船家業者分組實際下水擔任救援工作，除累積第一線緊急應變處理經驗外，並以演練過程檢視各應變環節，，降低水域遊憩活動意外事故發生之損失，落實交通部觀光局旅遊安全宣導週四大作為中「景點安全-辦理救災聯合演習」之工作。

另外，為維護鯉魚潭水域遊憩活動安全，縱管處與鯉魚潭商圈發展協會輔導組織當地船舶業者共同成立「鯉魚潭水域安全巡守隊」，派駐值班全天候監控所有遊客在水域遊憩活動的安全。

(中時)