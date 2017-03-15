台南公園慶百年 民間團體推公園分級化
進入3月的台南公園羊蹄甲盛開，民眾逛粉紅花海時，尚未發覺這裡已邁入100年，台南市政府從年初至6月17日開園日都有慶生活動，民間團體更在乎在活動之後，政府應定出公園分級化管理規範，尊重百年公園歷史，區隔一般的鄰里公園。
台南公園在嘉義、台中、屏東公園之後，成為台灣的百歲公園，從日據時代開園至今，園內有北門城牆遺址、崇文坊古蹟、珍貴樹種，還有日式庭園設計，公園的燕潭是早期台南市民中秋節吃月頂賞月的文化景點，連園內都有50餘棵60年歷史的羊蹄甲樹。
當初開園的興建經費即由官民合資，百年後台南公園召開再生會議，同樣由官、民共同參與復健計畫。台南市工務局找來日本造園師北山安夫進行流瀑區的改善，預計5月完工，6月啟用。
經過百年來民眾踩踏，台南公園有土壤硬化問題，工務局花費500萬元改善土壤，用4000萬在老樹區作棲地優化，斥資上千萬在燕潭清淤，並完成上百種樹木調查。
今年1月起，工務局、教育局與文化局陸續投入舉辦各項暖壽活動，6月17日百歲生日，是活動最高潮。
民間團體卻擔心，慶典活動在6月結束後，公園回歸一般管理，公園內平時民眾聚賭、機車入園、攤販等陳年問題仍無法解決。企盼地方政府對具有文化地景的台南公園訂出專屬管理條例，推動公園分級化，區隔一般鄰里公園。
台南市工務局表示，現有公園管理條例已能對賭博、機車違規與攤販進行處罰，台南市只有兩個公園駐衛警，目前皆投入台南公園輪班巡查，4月起將改委託保全員24小時進駐維護。
(中時)
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