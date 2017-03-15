大型公園維護應該加入文化層面。
百歲台南公園可算是台南市的文化遺產，常年以來由台南市工務局主導公園維護，過去管理只以「工程」角度思考，地方團體建議未來應加入文化保存的概念。
相較一般公園，台南公園不僅具備古蹟、歷史典故，還有生態環境，園內春天有羊蹄甲、夏天有南洋櫻、秋、冬有苦楝樹皆能開花供市民欣賞，且是候鳥棲息地，可惜園內規劃的動線不良，民眾入園休憩時，常會與生態景觀互相干擾。
掌管台南公園的工務局，缺乏文化保存觀念，流於「工程」角度迷思，發現老舊、破損即發包修繕。負責台南公園再生研究的台南社大認為，未來應該限制園內辦活動的場次、人數，並限定區域，避免過度踩踏以維護土壤健康，尊重這座百年文化地景。
(中時)
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