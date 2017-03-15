視障童二度挑戰神岡馬 陪跑員助圓夢
「2017神岡馬–讓愛起飛」26日將從神岡國小鳴槍開跑，4千名跑者中有8位視障學童，由中華民國視障者家長協會安排12位陪跑員領路，其中重度弱視小六男生陳嘉峰及全盲國一女孩楊紫羚參加10公里挑戰組，兩人二度參賽，心願希望「市長林佳龍也能陪跑一段！」
視障雙胞胎姊妹林思嘉、林思啟分別報名挑戰組及樂活組，阿公林德樹說，孫女倆是早產兒，出生時不到1100克，自幼體弱多病，每個月感冒多次，兩年前半強迫方式鼓勵姊妹跑步，接觸運動之後，很少跑醫院診所。
就讀西區中正國小的陳嘉峰說，雖然自己重度弱視，但信任陪跑員，不怕跌倒；2年前接觸跑步，報名4.8公里，當時市長林佳龍拉著他的手陪跑，讓他信心大增，今年挑戰10公里組，希望市長再陪他跑一段。
中華民國視障者家長協會主任郭亭吟表示，教練每星期皆安排體能訓練，培養孩子足夠體力，從去年開始安排7場5公里賽事，累積路跑經驗，而12名陪跑員須具備耐心，注意視障童的呼吸，配合調整步伐，培養一整年默契，讓他們也能像一般生一樣，暢快地御風而跑。
神豐同濟會長黃玉娌表示，上屆賽事有許多跑者捐出100元晶片退費，募得9萬2餘元，加上活動結餘款共計30萬元，捐給弱勢團體及神岡區7所國中小學。同濟會台中縣區主席黃文華說，「神岡馬」秉持造福社會精神，不只舉辦運動賽事，促進民眾健康，也照顧弱勢族群。
「神豐國際同濟會全國馬拉松-讓愛起飛」分全馬、半馬、挑戰及樂活組，26日清晨6時起分組起跑，經潭雅神綠園道、中科園區、台中都會公園及田野農路，沿途花木扶疏、綠樹成蔭，標榜穿梭芬多精綠廊，能減低跑者疲勞。
(中時)
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