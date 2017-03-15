結核病接觸者快吃藥 可降低發病機率
許多人不知道結核病仍是國內發生率最高的法定傳染病。新北市衛生局自2016年起導入新診斷工具「丙型干擾素放射抽血試驗」進行檢驗，並搭配新型預防性治療藥物「速克伏」大幅降低服藥次數，去年結核病個案發生率已降到每10萬人口37.9人。
新北市衛生局副局長許朝程表示，新北市2016年間有5202名結核病接觸者接受結核菌檢驗，其中有1085名呈現陽性，即為「潛伏結合感染者」。截至今年3月10日已有884人接受治療，至今未無人發病；但有201人未接受治療，已有7人發病，顯示未接受預防性投藥治療發病機率是已投藥的31倍，
許朝程強調，「潛伏結合感染者」只要接受預防性投藥，就可有效消滅體內潛藏的結核菌，大幅降低日後發病機會，且新型治療藥物「速克伏」可將服藥期程從9個月吃270次大幅減少到3個月吃12次，呼籲結核病接觸者能接受潛伏結合感染治療。
(中時)
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