高雄7旬婦無「3多」 卻檢出糖尿病

「活力得中山脊椎外科醫院」內科主治醫師巫慶仁（左）指出，不要小看成人健檢，意外讓婦人揪出糖尿病。（呂素麗翻攝）

有糖尿病家族史的7旬婦人沒有「3多」，卻在成人健檢意外揪出糖尿病，幸好婦人及早發現及早治療，避免併發症的危害。

婦人平常有高血壓，有次聽朋友說國民健康署有補助65歲以上老人每年可做1次成人健檢，就利用拿高血壓連續處方箋時，順便做成人健檢，結果飯前血糖竟超標4倍；婦人不解的說，她沒有糖尿病的「3多」，怎麼會有糖尿病呢？

高雄市「活力得中山脊椎外科醫院」內科主治醫師巫慶仁表示，罹患糖尿病主要跟生活型態與基因有關，以這名婦人為例，平時雖有控制好高血壓，又沒有糖尿病「多吃」、「多喝」、「多尿」3多及「體重減輕」典型症狀，但是她忽略年紀較大，加上婦人的媽媽有糖尿病的家族史，才會罹患糖尿病而不自知。

巫慶仁指出，人到了40幾歲以後，會陸續產生一些代謝問題，國健署提供40到64歲每3年1次，65歲以上每年1次成人健檢，除了一些基本的身體理學檢查之外，主要可以發現是否過重、肥胖，血壓、血脂肪、血糖、肝腎功能是否異常或是否有代謝症候群。

他說，不要小看成人健檢，雖然只是基本的檢查，但是從細微中可略看出潛在問題，並且有機會與醫師諮詢各種醫療問題，但民眾利用率卻不高，相當可惜。

(中時)