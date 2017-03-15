警惕酒駕累犯 罰清洗大體冰櫃、解剖台

酒駕累犯清洗解剖台時氣氛十分凝重。(台東地檢署提供)

台東地檢署15日辦理「社會勞動人清洗大體冰櫃」專案，由10名酒駕累犯協助殯葬管理所清洗冰櫃、解剖台等周遭設備，近距離感受死亡後的設施，讓酒駕民眾可以有所警惕。

社會勞動人在清理冰櫃、解剖台時，一旁也有許多家屬正在辦喪事，哀淒肅穆之情讓空氣凝結，氣氛十分沉重，勞動人認真、小心翼翼的清洗設備，深怕一不小心犯了忌諱。社會勞動人阿憲強調「我以後喝了酒，就不要開車、騎車，要尊重自己和別人的生命！」

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(中時)