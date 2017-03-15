新埔鎮民代表會 將有新大樓

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新竹縣新埔鎮鎮民代表大會新建工程，今舉辦開工動土典禮。（莊旻靜攝）

新竹縣新埔鎮鎮民代表大會新建工程今天（15日）上午，在田新路新址舉辦開工動土典禮，工程預計210天完工，明年3月落成啟用。

新埔鎮民代表會主席王張碧冬指出，新的大樓將以客家、橘色為配色概念，總工程經費約3300萬元，預計將有4層樓，將創造出質樸、莊嚴的空間。副縣長楊文科代替縣長邱鏡淳參與動土典禮，他指出，舊的鎮民代表會建築已使用49個年頭，年久失修又容易漏水，未來將提供鎮民更好的洽公空間。

民政處長吳聲祺、綜合發展處長陳冠義、縣議員范曰富，及不少鄉鎮代表會主席均前往參與，國民黨新竹縣黨部主委謝柏意、民國黨主席徐欣瑩、立法委員林為洲夫人、議長張鎮榮辦公室主任、副議長陳見賢辦公室助理、新埔鎮民代表會副主席蔡錦堂暨各代表、各里民等均到場一同慶祝。

(中時)