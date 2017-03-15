Uber欠稅5100萬 執行署今查扣1184萬存款

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Uber 公司因積欠營業稅5100多萬元，遭台北國稅局移送法務部行政執行署台北分署執行，台北分署為防範Uber 公司脫產，今兵分2路前往Uber 公司(台灣宇博數位服務有限公司)及往來銀行，查封辦公設備，並扣得存款1184萬餘元，台北分署將持續調查Uber 公司財產追稅。

台北分署表示，Uber (台灣宇博數位服務股份有限公司)因滯納104 年度營業稅新臺幣5124 萬餘元，逾期未繳納，台北國稅局今天移送台北分署執行。台北分署為避免Uber 公司脫產，今日下午3 時兵分2路前往Uber 公司及往來銀行執行，除查封辦公設備外，並扣得存款1184 萬餘元。

台北分署另已通知Uber台灣區總經理顧立楷於近日到分署說明財產狀況及清償方式。台北分署表示將持續調查義務人可供執行之財產，以維國家債權。

Uber在台營業後，爭議不斷，《公路法》今年1月修正上路後，交通部硬起來取締Uber達50件， 重罰2.3億餘元並勒令歇業，逼得Uber公司宣布自今年2月10日起暫停在台灣的叫車服務，希望重啟與政府的對話。但有Uber司機發起活動，日前號召700人前往交通部靜坐或開車繞行，欲遞交陳情書給部長賀陳旦；路政司則回應，抗議並不能改變違法事實。

(中時)