女足遠征倒吃甘蔗 柳樂教頭：本來像嚇到的小貓！

中華女足日籍教頭柳樂雅幸在大專聯賽現場觀戰，並做筆記。（李弘斌攝）

大專女足聯賽15日進行冠軍決賽，中華隊日籍教頭柳樂雅幸也在現場觀戰。對於中華隊此前遠征克羅埃西亞的伊斯特拉盃，從慘敗北愛爾蘭8球到最後贏匈牙利1球，柳樂表示，球員逐漸適應直接且有身體碰撞的打法，是此行的最大收穫。

中華女足參加伊斯特拉盃，前兩戰分別以1比5、0比8不敵斯洛維尼亞與北愛。柳樂表示，頭兩場比賽都踢得不好，幾乎是中華隊的老毛病，特別是對上身材高大的歐洲球員，中華隊球員一開始都不敢上去衝撞，打得很被動。

「球員一開始遇到這些身材高大的，就像被嚇到的小貓一樣，」柳樂說，他一直叮嚀即使碰上高大對手，更要預先站好位置，也還是要貼身拚搶施壓。而這次擔任代理隊長的林雅涵，在前兩戰落敗後召開球員內部會議，每個人都說出了自己的想法，後兩戰的表現就提升不少。

2連敗的中華隊第3戰碰上後來奪冠的斯洛伐克，堪稱本次最強對手，僅以0比1小負。最後一戰爭第7名，更靠鄒欣倪在第78分鐘的進球，以1比0拿下勝利。

台體的鄒欣倪（右）在伊斯特拉盃踢開匈牙利大門。（李弘斌攝）

台體中場高培玲（右）在伊斯特拉盃的表現獲得中華隊教練肯定。（李弘斌攝）

「阿倪的技術層面還有很多地方要加強，不過她一直在進步，在場上也總是不停地奔跑，來替球隊做出貢獻。」柳樂說，這次比賽少了旅外的包欣玄、余秀菁、王湘惠，部分年輕球員獲得磨練機會，除了鄒欣倪，中場高培玲也進步不少。

柳樂指出，接下來亞洲盃資格賽的主要對手泰國，也會有比較直接的進攻打法，但她們的身材不像伊斯特拉盃的歐洲球隊那麼強悍，中華隊應有機會擋住。他也思考是否需要在亞洲盃資格賽開打之前，安排一場高強度的比賽來適應，以確保球員首戰就能進入狀況。

(中時電子報)