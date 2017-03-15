問題乳瑪琳產品 全台下架44噸

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遠東油脂公司涉嫌回收逾期乳瑪琳再製成18項產品，食藥署今表示，截至今天下午2時，全台早餐店、烘焙業及各大通路商等已下架44公噸，共稽查3528家次。

食藥署北區管理中心副主任魏任廷今天表示，因業者無法清楚告知用到問題乳瑪琳的批號，因此擴大下架「保存期限為2017年3月8日至2017年9月30日」的18項產品共906公噸。

魏任廷指出，各業者應於3月13日晚間12時前完成下架並停止使用遭下架的產品，否則將依法開罰新台幣3萬至300萬元罰鍰。1060315

(中央社)