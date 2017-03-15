護照去年就破損 喬妹不解為何這次被拘

1名台籍女子「喬妹」因護照破損入境馬來西亞被拘留，喬妹表示，去年護照內頁就已破損，且今年1月曾成功入境馬來西亞，不解為何這次卻因內頁破損遭拒，還被拘留。

暱稱「喬妹」的女網友在臉書上說，9日搭機前往馬來西亞，護照內頁因日前在日本購物有釘上免稅單，遭日本海關撕破，馬來西亞海關藉此刁難，將她叫到辦公室，沒收她的護照跟手機，還叫她給錢，他不願意給錢，就被關進牢裡35個小時才遣返。

她指出，平均隔2個月，她就會到馬來西亞訪友，去年的9月、11月，今年的1月她都曾入境馬來西亞。

喬妹指出，她的護照在去年時就已經因在日本購物被釘上免稅單遭到日本海關撕破，內頁有了破損，但她在今年1月還是有成功入境馬來西亞，她不解為何此次卻因內頁破損遭拒，還被拘留。

喬妹今天在記者會上數度淚下，講到傷心處不斷哽咽，她說，「我不知道台灣現在發生什麼事了，只希望台灣人民看到她的事，能夠有所『自保』。」

歷經35小時驚魂記，返台後的喬妹吃不下、睡不好，日前，她到大甲鎮瀾宮參拜並向媽祖求了3張籤詩，請求大甲媽祖指點這件事情的後續，她該如何處理。

喬妹在記者會上出示了3張大甲鎮瀾宮所求籤詩，她說，事發後她曾想到外交部申訴，但有申訴過的人告訴她，「不用浪費時間」、「外交部不會理你」，加上媽祖娘娘給予「靜靜等待」的旨意，最後，她決定僅出面將這件事告訴台灣人。

喬妹說，她並沒有要討回什麼，因為「任何的道歉，都沒辦法彌補她35小時的害怕、陰影，只希望她的事件，讓台人有警惕。」

喬妹回憶，馬國人員將她被關進一間3、4坪大小以鐵欄杆圍成的房間內，房內大概有20多人，中國、越南以及包著頭巾的人，不斷有人進進出出，因牢房空間狹小，所以大家只能坐在地上，累了就躺下。

喬妹泣訴，房間的牆壁上寫著好多字，還有人寫「不要給錢，都是騙錢的！」好多人都被關了好幾個小時，甚至有人被關了100多個小時，「我越看越害怕，我好害怕自己也會被關這麼久。」1060315

(中央社)