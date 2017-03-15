泰國鵝有佛心 跟隨和尚化緣去

泰國北部的素可泰省一處佛寺有隻忠心耿耿的鵝，每天早上會跟著和尚去化緣，有時失神，發現和尚已經走開，還會小跑步跟上，非常有趣，泰國網友還分享瀏覽影片。

泰國一名網友在Facebook社群網站分享一段有趣影片，引發網友分享瀏覽。就是有一隻在泰國北部素可泰省佛寺所飼養的鵝，每天早上都會跟隨和尚化緣，影片中的家犬似乎不太友善，牠也不客氣要狗離遠一點。結果和尚化緣結束離開了，但牠太專注看著狗，在發現落後和尚後，立即小跑步快速跟上。

影片也快速在社群網站流傳，泰國泰叻報也報導此一新聞，網友說，這隻鵝有靈性，忠心耿耿保護著和尚。1060315

(中央社)