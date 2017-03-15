日本飯店漲不停 東京仍居國人最愛城市

全球經濟不景氣，但仍不減旅遊興致，Hotels.com日前公布最新飯店房價指數，日本飯店價格成長7%至13%，但仍位居國人最愛的海外旅遊目的地。

2016年世界政局變化急遽、匯率高度變動，也牽動全球各地旅人出遊選擇，Hotels.com日前公布2016年飯店房價指數和國人十大最愛海外旅遊目的地，發現台灣人對日本的熱度不減，10個城市就有4個在日本。

根據Hotels.com統計，2016年台灣人最愛的海外旅遊目的地依序是東京、大阪、曼谷、首爾、沖繩、香港、京都、新加坡、上海和巴黎。

對比這些城市和前年同期的住房價格，東京成長7%，平均每晚要價新台幣4153元、大阪10%，每晚落在4137元、京都12%，睡一晚要4292元，沖繩13%，得花4515元才能住一晚，不過儘管價格持續漲，國人玩興仍不減。

Hotels.com表示，細觀國人於10大旅遊目的地每晚平均支付的房價變動，和2015年相比，僅有2個目的地呈現下滑，分別是下跌10%的巴黎以及微幅下跌1%的曼谷，其中巴黎飯店價格大幅下跌推測是和去年恐攻頻傳有關。

Hotels.com同時也公布2016年飯店價格跌幅超過2位數的飯店，米蘭跌幅22%，平均每晚住房價格4538元，其他像是伊斯坦堡、墨西哥、沙巴、暹粒市、濟州島、布魯塞爾跌幅約在12%到21%，平均只要2000到3000元就可住一晚。

Hotels.com建議，歐元貶值加上機票調降，國人遊歐不再遙不可及，建議旅客可以把握機會安排歐洲之旅，不只可以欣賞藝術建築，還可以大肆血拼。1060315

(中央社)