日本飯店漲不停 東京仍居國人最愛城市
全球經濟不景氣，但仍不減旅遊興致，Hotels.com日前公布最新飯店房價指數，日本飯店價格成長7%至13%，但仍位居國人最愛的海外旅遊目的地。
2016年世界政局變化急遽、匯率高度變動，也牽動全球各地旅人出遊選擇，Hotels.com日前公布2016年飯店房價指數和國人十大最愛海外旅遊目的地，發現台灣人對日本的熱度不減，10個城市就有4個在日本。
根據Hotels.com統計，2016年台灣人最愛的海外旅遊目的地依序是東京、大阪、曼谷、首爾、沖繩、香港、京都、新加坡、上海和巴黎。
對比這些城市和前年同期的住房價格，東京成長7%，平均每晚要價新台幣4153元、大阪10%，每晚落在4137元、京都12%，睡一晚要4292元，沖繩13%，得花4515元才能住一晚，不過儘管價格持續漲，國人玩興仍不減。
Hotels.com表示，細觀國人於10大旅遊目的地每晚平均支付的房價變動，和2015年相比，僅有2個目的地呈現下滑，分別是下跌10%的巴黎以及微幅下跌1%的曼谷，其中巴黎飯店價格大幅下跌推測是和去年恐攻頻傳有關。
Hotels.com同時也公布2016年飯店價格跌幅超過2位數的飯店，米蘭跌幅22%，平均每晚住房價格4538元，其他像是伊斯坦堡、墨西哥、沙巴、暹粒市、濟州島、布魯塞爾跌幅約在12%到21%，平均只要2000到3000元就可住一晚。
Hotels.com建議，歐元貶值加上機票調降，國人遊歐不再遙不可及，建議旅客可以把握機會安排歐洲之旅，不只可以欣賞藝術建築，還可以大肆血拼。1060315
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。