波蘭美聲快閃 跨國音樂交流揭幕

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有「波蘭夜鶯」美稱的波茲南市立少年合唱團，15日與去年勇奪世界合唱比賽銀牌的新北市少年合唱團，快閃合唱，為兩國學生音樂交流暖場揭幕。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 106年3月15日

有「波蘭夜鶯」美稱的波茲南市立少年合唱團，與去年勇奪世界合唱比賽銀牌的新北市少年合唱團，今天快閃合唱，為兩國家的學生音樂交流暖場揭幕。

新北市三和國中「JUST SING 跨國交流音樂會-當波蘭夜鶯遇上新北雲雀」17日舉行，來自波蘭與新北市的少年合唱團美聲，上午在市府快閃合唱揭序幕。

市府教育局表示，波蘭「波茲南市立少年合唱團」，實力與「維也納少年合唱團」齊名，由波蘭指揮家Jerzy Kurczewski成立於西元1945年，在波蘭和國外都有「波蘭夜鶯」稱讚，參加許多著名音樂節，也在卡內基音樂廳、柏林愛樂廳演出，並發行專輯。

新北市少年合唱團由指揮陳瑞清老師帶領，在世界合唱比賽爭取榮耀，獲2014年第8屆世界合唱比賽公開賽金牌及2016年第9屆世界合唱比賽冠軍賽銀牌。

波蘭合唱團42名師生，於新北市教育文化交流3天，今天由江翠國中學生陪同，一起在市府趣味闖關，在郵局寄送台灣特色明信片回波蘭報平安、在喜憨兒烘培坊體驗叫賣麵包。

體驗新北在地文化活動，包含至坪林國中體驗茶道與茶食、至平溪國中放天燈、至鶯歌國中在地藍染及手拉坯，並在職業試探中心動手做披薩，體驗新北市技職教育課程。1060315

(中央社)