OPEC遵守減產協議 全球原油供應仍攀升

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國際能源總署（IEA）今天表示，石油輸出國家組織（OPEC）雖遵守減產協議，2月全球原油供應還是攀升。

OPEC去年11月底達成協議，同意自1月1日起每日減產120萬桶，初步為期6個月。接下來，以俄羅斯為首的非OPEC成員在12月同意每日減產55萬8000桶。

但根據國際能源總署，2月全球原油供應仍每日增加26萬桶，來到9652萬桶。

上月OPEC日產量增加17萬桶至3200萬桶，非OPEC國家日產量則增加9萬桶，至5780萬桶，大部分是因為美國產量攀升。

這顯示OPEC遵守減產協議的比例為91%，較1月的105%降低。

儘管如此，國際能源總署表示，在哈薩克和蘇丹/南蘇丹產量上升，以及俄國產量幾乎持平下，非OPEC國家產量稍微攀升。1060315

(中央社)