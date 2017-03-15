陸校花來台旅遊 淘寶網購假在職證明判拘役55日

大陸東北地區曲姓女子，在淘寶網購買偽造的在職證明來台觀光，法院依偽造特種文書判刑拘役55日。（李文正翻攝）

大陸吉林工程技術師範學院曲姓校花為了來台自由行觀光，在網路上購買假的在職證明，謊稱年薪15萬8000元（約合台幣70萬），2015年2月、10月分別來台旅遊，事後遭識破，士林地院依偽造特種文書罪，判決這名校花拘役55日，得易科罰金，全案可上訴。

依規定大陸人士來台自由行，必須檢附財力證明，擔任職員年薪需超過台幣50萬，曲為了通過申請，花費數百元人民幣在「淘寶網」購得一張廣州電子公司職員的在職證明，成功來台旅遊2次。

27歲曲姓女子曾居住在哈爾濱，大學畢業後沒有工作，想要來台灣旅遊，才突發奇想，在網路上購買證明文件。判決指出，曲犯後態度尚可，目前已經嫁來台灣，成為台灣媳婦住在台中，法官直接以簡易判決處刑，收到判決後，繳交罰金5萬5000元，就可省去牢獄之災。

(中時)