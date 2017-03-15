北大學生國際影展文藻交流 互動熱絡
大陸規模最龐大的北京大學生國際影展「半夏的紀念」，十五日首度到南台灣高雄文藻外語大學舉辦交流展暨座談會，四部影片帶給台灣學生相當震撼。文藻大學研究發展處研發長林潔認為，兩岸學生電影的差距已經顯現出來，台灣必須趕緊追上。
十五日播放的影片中，《焚翼天使》是劇情片，講兩名大學舞蹈系女學生本有美好前途，其中一人卻誤入歧途加入偏邪的宗教團體，人生就此折翼；《老搖滾》是紀錄片，北京老一輩搖滾人罹病後，仍堅持自己的夢想。
最讓學生動容的是《消逝的村落》，以山西省交城縣兩個小山村為主體，連續兩年紀錄拍攝，山村人口流失，老人家落寞生活又不願離開。就在片子完成之前，其中一個村的老人家因生病進了醫院。那個村成了攝影機真實見證的「無人村」。
攜片前來的北京中國傳媒大學新聞傳播學部副學部長王曉紅表示，「半夏的紀念」影展起源於2003年SARS期間，學生們因為無法離開學校，於是用鏡頭紀錄下醫護人員與校方工作人員的辛勞。學生影展發展成全球性國際展，到去年已是第十四屆，收到1615部片子報名參賽，分別來自26個國家地區，成為國際上著名的大學生影展。
林潔補充，比較兩岸的學生電影作品，也不能說台灣的水準略遜，而是大陸參賽者有很多全心投入的研究生，的確很用心。前兩年，文藻也有學生參與這個影展，作品獲選佳作。
中華新移民文化協進會理事長勞政武特地從桃園南下參加活動，他對影片內容很感慨，座談會時強調，以《焚翼天使》為例，大學生應建立正確的人生觀，對於宗教信仰要多方辨識，才不會影響一生。
(旺報)
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