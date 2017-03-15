台師大推創新教學　大一國文課不教古文

臺師大的國文課訓練學生發現問題、解決問題的能力。（台灣師範大學提供）

過去「大一國文」雖列為必修科目，但課程多以研讀古今文選，或配合教師專長講授經典作品為主，而傳統的授課方式，很容易讓「大學國文」淪為「高四國文」，甚至被學生譏為大學教授上的沒有高中老師精彩，台師大因此率先研創以「學術導向」、「議題討論」為主的國文課，給大學新鮮人不一樣的能力提升與課程感受。

根據台師大共同教育中心經過長期的觀察與分析，學生入學時，國文成績達14級分以上者，約占30%；10級分以下者則不到5%，這顯示學生的國語文程度已達相當水準，因此除了少數補救教學，大學國文課不應再以提升語文能力為唯一導向，而應在大一時為學生建立良好的議題思辯與學術寫作的能力。台師大遂於去年起推動一系列國文課程改革，打破過去研讀古文小說，改以行動、思考為主的國文課，就是要讓大學生自己發現問題、思考解決的辦法，並以文字展現論述的能力。

台師大自去年起推動一系列國文課程改革，打破過去一定要在國文課閱讀古文小說的教學方式，改以行動、思考為主的國文課，要讓大學生自己發現問題、思考解決的辦法，並以文字展現論述的能力。

此新型態國文課程，以「議題導向」（Guiding Question）的寫作訓練為主，教學順序為：「發現議題」、「提出主張」、「論述求證」、「思辨回饋」、「修正補充」等過程來完成寫作，期許學生未來能將大學所學發揮於職場上，無論是：報導評論、科技譯介、商務提案、政策規劃或教育輔導等工作，都能展現高品質的論述能力。

目前新制國文已實施一學期，讓學生分析挽面、打鐵等即將消失的產業困境及突破之道，並撰寫路燈電線桿膠渣清潔公益募資平台企畫案等，讓文字轉化為實際的行動，表現出與過去不同的學習視野，也引導學生投入產業、理解創新，讓大學國文課不再只是複製高中國文課，而是連接校園與社會。

除此之外，由於近來外籍生人數連年成長，為了讓來台接受教育的外籍生能夠擁有良好的華語能力，台師大亦規畫了精緻的華語課程。

台師大表示，台師大研究所除提供全英語課程保障專業的學習外，亦讓外籍研究生免費修習各級華語課程；大學生則透過研發多年的華語文能力測驗Test of Chinese as a Foreign Language（TOCFL），區別學生程度，為他們量身訂做從基礎到高階之華語課程，確保每一位在臺師大念過書的外籍朋友，畢業後都能擁有優異的華語能力，體現「臺師大擁有全球最優華語學習環境」，增加外籍生來台就學之意願。

(旺報)