無人能及! 費爸連續875周ATP前50名
35歲的「瑞士球王」費德勒(Roger Federer)，如今又為自己生涯輝煌紀錄再添一筆，他自2000年18歲起，至今連續875周ATP世界排名都在前50之內，創下網壇新猷。
前世界球王費德勒，目前世界排名第10的他，1999年9月ATP單打世界排名首闖前百大，2000年馬賽公開賽（Marseille Open）迎來生涯首場ATP決賽，該年6月世界排名挺進到38名，自此之後連續16年、連續875周就未再掉出世界前50名。
「費爸」這項紀錄也超越美國傳奇康諾斯（Jimmy Connors）連續873周、前球王「網壇傳奇」馬克安諾(John McEnroe)的827周紀錄，也遠遠超過捷克傳奇球星藍道(Ivan Lendl)的801周及傳奇球星山普拉斯（Pete Sampras）的701周。
澳網捧起男子網壇史無前例第18座大滿貫單打冠軍，今年8月將屆滿36歲的費德勒，還沒有退休打算，近日對媒體透露，自己至少還會再打3年，甚至拚戰到41歲都有可能，在還未封拍之際，「費爸」勢必將持續改寫自己紀錄。
費德勒印地安泉賽與「蠻牛」納達爾(Rafael Nadal)雙雙挺進16強，兩人將在16強賽上演「費納對決」，進行生涯第36度交手，一爭八強門票。
(中時電子報)
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