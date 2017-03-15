清大首席理財首出書　財務管理輕鬆學

清華大學計量財務金融系教授林哲群推出《財務管理 輕鬆上手》一書，為讀者的投資理財之路指點迷津。（清華大學提供）

國立清華大學有個理財高手，清華永續基金在其操盤下，兩年多來平均每年有6.6%成長，他就是清華大學計量財務金融系教授林哲群。最近他結合專業及為清華EMBA等中高階經理人授課8年多的經驗，寫成《財務管理 輕鬆上手》一書，為讀者的投資理財之路指點迷津。

林哲群是美國德州大學阿靈頓分校財務管理博士，於清華執教16年，專長在房貸融資、金融資產證券化、以房養老等。他表示，財務管理涉及許多面向，深入而專業的研究無法一蹴可及。《財務管理 輕鬆上手》一書要跳脫複雜嚴肅的框架，拋開過於複雜的數學推導，以簡明的論述呈現財務管理的觀念與邏輯，也提供面對市場資訊的觀點，提供讀者一塊入門磚。

清華大學看重林哲群的財務管理專才，委任他為「清華永續基金」的投資代表人，從2014年11月至今該基金淨值每年平均有6.6%的成長，105年成長幅度甚至達9.48%，優於退撫基金的2.01%、勞退基金的3.52%。

林哲群也在清華大學磨課師 (MOOCs) 開設「財務管理」課程，去年2月該課程在「中國大學MOOC」上線，短短半年即湧入逾10萬人選讀，成為全台第一門登陸後超過10萬人選修的磨課師課程。

林哲群說，他從為EMBA、MBA、MFB（財務金融碩士在職專班）中高階經理人授課經驗中了解到必須以白話、平易近人的方式來解說艱難的理論，才能讓課程更靈活生動、學生容易吸收。他將這個經驗用在錄製磨課師課程，也用在書本寫作。

《財務管理 輕鬆上手》主要內容包括財務報表分析、公司價值評估、投資策略及企業併購等。特別的是，林哲群引用許多台灣的新聞時事作為案例，讀者彷彿站在最高處看世界頂尖企業如何操盤控股、經營公司。例如，以康師傅發行TDR（台灣存託憑證）所引發的爭議，來說明台灣TDR市場如何由盛轉衰；還以造成市場紛紛擾擾的日月光vs.矽品併購案，來談合併與收購的概念。

林哲群桃李滿天下，學生包括桃苗汽車董事長余明光、振興營造董事長蘇陽德、皇維建設機構董事長何維政、明泰科技總經理林裕欽、喬福集團總裁倪福全、聯毅科技董事長林仲章、合康連鎖藥局董事長何夢婷、為恭醫院副院長王寧道等。

《財務管理 輕鬆上手》由清華大學出版社出版，清華校長賀陳弘也為這本書作序，他指出，美國知名股票投資家彼得·林奇 (Peter Lynch) 曾說：「當你讀不懂某家公司的財務情況時，不要投資。」理財堪為當代顯學，是生活在這個世代應該具備的能力。這本書的出版，相信能為許多對財務管理有興趣但又怕高深理論的人提供了一個很好的入門管道，一窺堂奧。

(旺報)