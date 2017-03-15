新北市紀錄片獎 首度有陸導演入圍
2017新北市紀錄片獎經3個月徵片，今天公布24部入圍影片，今年作品來自國內外，更首度有中國導演入圍，影片取材除台灣原住民、新住民等議題，也有敘利亞國際難民、中國一胎化下棄嬰及八重山台灣人移民二代等故事，題材多元。
新聞局表示，今年徵件達87部影片，是史上之最，參賽者更有多名是外籍導演，影片題材聚焦社會議題及弱勢關懷，包括原住民議題、新住民、女性議題、藝術文化、生態環境及歷史溯源等，都有大幅成長。
新聞局表示，24部入圍影片名單可上官方部落格查詢，4月12、13日也會在府中15進行2天公開審片會，預計選出12部影片，各提供33萬元拍攝奬金補助及監製工作坊協助。
(中時)
關鍵字：新北市紀錄片獎
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