銘傳大學斥鉅資 打造華人烘焙人才培育中心

銘傳大學投入鉅資增設專業教室，有望成為華人烘焙人才培育中心。（銘傳大學提供）

台灣伴手禮無論在本地、中國大陸、東南亞地都深受觀光客喜愛，銘傳大學有感於現今亞洲觀光市場蓬勃發展以及對餐飲製備、烘焙產業專業人才迫切需求；自2007年起於銘傳大學觀光學院餐旅管理學系先後投入鉅資，規劃2間多功能西餐與烘焙教學廚房，除培育台灣烘焙人才之外，亦對馬來西亞、印尼等海外華人地區招收烘焙技術人才進行密集培訓，於2017年投入近2仟萬規劃建置第三間具西餐與烘焙功能專業教室，於本學期正式啟用。

銘傳大學第3間專業教室劃分教師示範區、學生實習區、原物料初步處理區與週邊設備區，教室內含教師示範區與學生實作區共計有13個工作檯，可同時容納65位同學透過e化教學設備同時進行烘焙相關課程學習，最特別之處在於本教室增加業界使用之專業西餐設備如蒸烤箱、製作高純度巧克力大理石冷卻桌面等先進設備，整體餐廚環境都與國際大飯店內場相仿，可讓學生於在學期間，就能熟悉五星級國際飯店餐飲設備操作與相關產品的製作。

銘傳大學校長李銓表示，銘傳大學在台灣是最早成立觀光學院，為一所具備前瞻性與國際化的一流學府，雖然目前台灣面臨少子化，但銘傳大學看到未來全世界觀光餐旅產業需求，為培育優秀餐旅人才，除了投入3間餐飲烘焙教室建置外，還有教學旅館以及具備e化技術服務咖啡實驗室等，這些專業教室與師資投入將有利於銘傳大學學生在就業時可迅速與職場接軌，為其專業表現加分，必定能令上課同學，學有所成。

(旺報)