蘋果劇場2017新作《英雄慢半拍》 24日起巡演

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蘋果劇團21周年全新作品《英雄慢半拍》，特別邀請兒童發展醫學專家王宏哲（左2）參與演出。（王揚傑翻攝）

蘋果劇團21周年全新作品《英雄慢半拍》，特別邀請兒童發展醫學專家王宏哲（左2）參與演出。（王揚傑翻攝）

蘋果劇團2017年全新親子教養歌舞劇《英雄慢半拍》將於本月24日起於高雄、台中、新北、花蓮、苗栗、台北、桃園、彰化、嘉義展開全台巡演，今（15）日的巡演記者會中，除了搶先曝光精采的故事片段外，還特別邀請兒童發展醫學專家王宏哲參與演出，現場教唱劇中的曲目。

蘋果劇團表示，《英雄慢半拍》為蘋果劇團21周年的全新作品，團長方國光特邀天才領袖感覺統合兒童發展中心執行長王宏哲擔任戲劇教育顧問並首度跨刀演出舞台劇，更網羅國內優秀設計團隊，包括知名設計師眼球先生、流行音樂創作歌手陳瑋儒等，共同打造創造優質兒童劇，顛覆舞台藝術新視野。

王宏哲現場教唱劇中的教養曲目「快是可以練的」，小朋友則化身小烏龜，與演員們一起同樂，練習如何變成動作快的孩子。

(中時)