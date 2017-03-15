泰名模運毒判刑15年定讞 形象大崩壞
泰國打擊毒品不遺餘力，一名知名模特兒因自越南攜帶毒品入境被查獲，今天被最高法院駁回上訴，判刑15年定讞，先前美麗形象及身影，對照今天身陷囹圄樣子，形象大崩壞。
根據泰叻報報導，這名在泰國演藝界十分出鋒頭的前名模，過去是電視和雜誌力邀的採訪對象，但在2012年11月自越南入境，在皮包找到巧克力包裝內有可卡因毒品251毫克，隔年被起訴，並判處15年有期徒刑。
多年來這名模特兒一直被羈押在監獄，她的律師一直幫她上訴，今天在泰國最高法院出庭時顯得十分憔悴，與水銀燈下的美麗形象相差很多。法官最後宣判駁回上訴，維持15年的徒刑，另外繳交150萬泰銖罰款，全案定讞。
網友紛紛留言感嘆，有了名利為何不愛惜羽毛，毒品在泰國是令人痛恨的，自己做過的事就承擔吧，要對自己負責。
泰國對毒品罪犯的懲治一向嚴苛，最重可以判處死刑，在泰國監獄中有不少是毒品犯，縱使泰國王室大赦或特赦，毒品犯都會被排除，在泰國監獄中也有近百名毒品犯在服刑中。1060315
(中央社)
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