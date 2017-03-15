行動裝置看色情網站 大馬女性排名第7

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利用行動裝置上網瀏覽色情網站，大馬媒體引用國際色情網站Pornhub調查報導指出，全球最常以行動裝置瀏覽色情網站排名中，馬來西亞女性排名全球第7。

大馬媒體「星洲網」報導指出，這份於3月7日公布的報告中，有84%的馬來西亞女性是以行動裝置瀏覽這個色情網站，而大馬的男性比例則占66%。

星洲網報導說，全球最常以行動裝置觀看成人影片的女性中，南非女性以91%比例居冠，美國女性以89%排名第2，英國以86%排名第3。

報導說，印尼和泰國是除了大馬之外的其他兩個入榜東南亞國家，印尼有80%女性愛用行動裝置瀏覽色情網站，排名第11。泰國女性則是以79%排名第13。1060315

(中央社)