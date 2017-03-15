頭份四月八 廣邀社區社團舞燈踩街
苗栗縣頭份市地方節慶「四月八」將於4月底登場，市公所今天表示，除循往例規畫「辦桌晚會」外，也廣邀社區、社團、學校，以舞蹈結合花燈方式參與踩街，讓活動更有看頭。
「四月八」是頭份市特殊節慶，民國初年，頭份上、下公園黃、陳兩家仕紳在元宵節舉辦花燈對抗賽，因難分軒輊，雙方約定農曆3月23日媽祖生日再較量，仍不分勝負，便擇定農曆四月八總決賽。
地方廟宇這段時間也組織4大庄迎媽祖到北港過火，連續多天演戲酬神，攤商紛紛趕集，許多人家也會準備豐盛宴席，廣邀外地親友到家裡做客、看戲，頭份地區熱鬧非凡，形成特殊客庄慶典。
頭份市長徐定禎表示，「頭份四月八」是每個頭份鄉親的重要回憶，隨著時代轉變，早年盛情宴客如今已無法比擬，但親朋好友相聚品嚐客家「四炆四炒」及在地美食的盛情，仍讓大家感受客家庄暖暖的人情味。
市公所指出，今年「頭份四月八」系列活動，將於4月29日「四月八辦桌暨開幕晚會」揭開序幕，30日晚間有「創意踩街花燈比賽暨客庄踩街活動」，5月3日農曆「四月八」當天安排音樂會，邀請客家歌手開唱。
公所表示，今年辦桌活動預計席開142桌，明天起至4月10日受理認桌報名，每桌費用新台幣3000元。
至於重頭戲踩街活動，主打「提著花燈跳舞踩街」，歡迎在地社區、社團、學校自即日起至3月24日止踴躍向市公所客家文化課報名，市公所將遴選出30組團隊參與踩街活動，除予以補助，還可大秀創意、活力，有機會獲得冠軍獎金3萬元。1060315
(中央社)
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