朴槿惠將於21日接受檢方傳訊

我要評比

南韓前總統朴槿惠代理律師團律師蔡明星，今天下午接受媒體記者採訪時表示，朴槿惠將於21日如期接受檢察機構傳訊，並將盡力配合檢方調查。

南韓媒體今天指出，南韓檢察廳特別調查本部今天對朴槿惠發出正式通知，要求她以收受賄賂等13項罪名的嫌疑人身分，於21日前往檢察廳接受調查。

朴槿惠的律師表示，「律師團將在檢方調查過程中積極提供必要的資料等，為整個調查過程提供積極配合，以便檢方早日查明事件真相。」

南韓「中央日報」網路版報導，此前在總統彈劾案中負責為朴槿惠辯護的律師柳榮夏，今天訪問朴槿惠位於首爾江南三成洞的私寓，與朴槿惠就檢方傳訊通知進行2個多小時的商議。

南韓檢方今天通知朴槿惠於21日上午到案受訊，朴槿惠方面表示會如期到案。預計訊問中，代理律師和檢方將圍繞朴槿惠涉嫌受賄、濫用職權等指控展開激烈「舌戰」。

朴槿惠一直主張從未強迫大企業集團捐款，並否認受賄等嫌疑。

如果此次調查成行，朴槿惠將成為繼盧泰愚、全斗煥、盧武鉉之後，南韓憲政史上第4位被檢方傳訊的總統。1060315

(中央社)