陶博館醃脆梅破紀錄 梅梗真有哏
鶯歌陶瓷博物館表示，自行設計的醃脆梅「梅梗」甕大受歡迎，已創下超過3000甕的好成績。陶博館將早鳥優惠延長至3月26日，若還沒安排春天最夯活動，可以趕快上網預定。
鶯歌陶瓷博物館今天表示，將於3月31日至5月14日，每週二至週日，在陶瓷藝術園區風廣場，舉辦「甕藏春之梅－醃脆梅活動」，每人每甕原價660元，早鳥價為599元。
醃脆梅的陶甕「梅梗」，由陶博館同仁自行設計；回收梅樹枝再製的蓋鈕，是今年梅甕的最大特色之一，因每個梅枝不同，每甕都獨一無二，決不「撞甕」。
為慶祝「梅梗」活動破紀錄，陶博館館長吳秀慈今天宣佈早鳥價，延長至3月26日，希望讓民眾有更充裕的時間計畫春天限定的輕旅行。
今年氣候變化因素大，青梅產量有限，喜歡DIY醃脆梅的民眾，可以把握限時限量活動。可利用線上報名系統，官方網站http://www.ceramics.ntpc.gov.tw。1060315
(中央社)
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