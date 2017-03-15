問題乳瑪琳產品流向校園 47校曾使用

遠東油脂公司使用逾期原料再製造乳瑪琳等相關產品，教育部今天表示，經清查校園食材登錄平台資料後，確認有47校曾使用問題產品，目前都已停用。

依據「學校衛生法」規定，學校供應膳食者，應提供衛生、安全及營養均衡餐食，實施健康飲食教育，由營養師督導及執行；且校園食品應符合「食品安全衛生管理法」、「學校餐廳廚房員生消費合作社衛生管理辦法」及「校園飲品及點心販售範圍」之規定，確保學校師生健康。

教育部表示，縣市政府及學校應依照衛生福利部及衛生局公告訊息，全面清查及下架問題產品，並請各級學校及地方政府指派專人隨時依衛生單位公布查核結果，停止使用問題產製品，並依合約違約罰則辦理。

為確保問題產品不滲入校園，教育部指出，請學校責由專人管理，並依學校外訂盒餐採購契約範本規定，廠商供應食品須符合經中央主管機關驗證，或合格工廠產製，請學校要求廠商提出最近一期的食品檢驗合格證明，落實自主管理機制，以利各教育及衛生主管機關隨時抽查。

教育部也提醒，學校應依規定確實辦理食材驗收及查訪團膳廠商，查有未依規定使用的廠商，應依契約違約記點（繳交違約金）、暫停執行契約的部分或全部及終止契約或解除契約的部分或全部；為強化校園食材登錄平台管理，也要求各級學校全面上線登錄，一旦查獲問題品項，就可透過系統即時通知學校依法下架不當食品。1060315

(中央社)