台灣α系列攝影賽 藍色火焰獲首獎

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2017 索尼世界攝影大獎名下「台灣α系列攝影比賽」得獎名單出爐，總首獎暨低光源組第一名為江宏仁的《藍色火焰》，人物、風景、生態組第一名分別為林廷侯、蘇琬婷、謝銘修。

同屬全球規模最大的國際攝影競賽盛事「索尼世界攝影大獎」(Sony World Photography Awards) 名下，經世界攝影組織(World Photography Organisation)授權指導的「台灣 α 系列攝影比賽」，第二屆比賽自2016年12月開始徵件後，歷經3個月的熱烈投稿，本屆競賽共吸引近千位攝影好手參與，且募集了超過2600幅作品共襄盛舉。

本次所有參賽作品由國際知名攝影師張乾琦、范毅舜、曾敏雄、王寶國進行評選，經專業評審團嚴謹審慎的討論後，競賽主題人物、風景、生態、低光源四個類別前二名得獎作品以及八名優選名單於今天出爐。

本屆總首獎由低光源組第一名作品奪得，得主是攝影師江宏仁，以其完整層次、顏色、構圖表現獲得評審青睞，勇奪本屆攝影競賽的總首獎，不僅能贏得Sonyα7R II 相機乙台，更將受邀於倫敦舉辦的2017索尼世界攝影大獎頒獎典禮盛會。

低光源組第一名得獎作品為江宏仁的藍色火焰、第二名為王宇信的銀花舞龍。人物類組第一名得獎作品為林廷侯的家將坐炮、第二名為李宛珊的居民。風景類組組第一名得獎作品為蘇琬婷的風雪黑沙灘、第二名為張振東的金黃大湖。生態組第一名得獎作品為謝銘修的沐浴交響曲、第二名為滕聖斌的育雛。

本屆「台灣 α 系列攝影比賽」得獎暨優選共40件精彩影像作品，即日起至29日止在台北三創數位生活園區展出。1060315

(中央社)