阿翔《食尚》回顧合作情　浩子感性告白：兄弟謝謝

阿翔安排浩媽在節目驚喜現身。（百是提供）

浩角翔起合作搞笑12年，難得露出感性一面。（百是提供）

浩角翔起主持的《食尚玩家》，今天（15日）將播出浩子暫別螢光幕前的最後錄影畫面，浩子感性向阿翔告白，讓觀眾見證他們合作12年的兄弟情。

阿翔自告奮勇策畫「大哥賣走」特輯，細心安排對兩人富有意義的地點，情感內斂的他，把要對浩子說的祝福放在腳本裡，帶著浩子一起回味共同走過的歲月與回憶，希望讓浩子感受到他說不出口的祝福及不捨。

浩角翔起合作12年，感情早已形同家人，浩子要暫時放下工作，阿翔主動提出企畫要好好地送別浩子。兩人從2007年開始主持《食尚玩家》，今年也邁入第10個年頭，走訪的店家與城市多不勝數。阿翔的規劃中，其實每一個停留點都有意義，都是他與浩子滿滿回憶的店家。

例如台南的一個水果行，阿翔可以細數他們曾經到訪幾次，連浩子因節目在這間店扮演的角色他都可以快速算出，阿翔說：「這裡不只是我故鄉，我媽一定也有很多話要跟他說，所以台南一定要去。」又例如彰化，「每次我們只要到彰化，浩爸一定都會問有幾個人來，然後一定會帶阿三肉圓出現。」肉圓不只是浩子愛吃，有的更多是與朋友、同事及家人的情感牽連。

另外，阿翔也突發奇想，特別瞞著浩子把浩媽請到下塌飯店，本來想出奇不意的讓浩媽出現在節目內，結果一到飯店，行李都還沒下妥，兩人就直接撞見浩媽。阿翔把難以啟齒的話，全部放在節目與腳本裡，而這由阿翔精心設計的內容，也果真讓浩子充滿回憶，浩子最後感性的說了句：「兄弟，謝謝你。」

(中時)