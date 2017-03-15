竹翠堂美食文創講堂開張 客家意象濃

竹翠堂文創講堂集結各領域的文創專家，將客家文化融入美食，邀請大眾透過舌尖及體驗活動，了解客庄。（莊旻靜攝）

一群年過半百、對在地文創及美食均有所了解的各領域專家，共同打造「竹翠堂美食文創講座」進駐新瓦屋文化保存園區，3月18日將正式開張，並透過一系列熱鬧藝文活動，邀請大眾用舌尖品味客家。

新竹縣長邱鏡淳昨為「竹翠堂美食文創講堂」揭牌，品嘗紅糟飯、米苔目等傳統美食，交大客家學院院長張維安、文化局長蔡榮光、農業處長邱世昌等人昨天在堂主黃翠文引導下，體驗酸柑茶席、擂茶，搭配具有在地特色的輕食，品嘗客家美味。

黃翠文指出，講堂將不定期舉辦客家美學講座，以及酸柑茶、藍染體驗課程等，利用軟硬體設備，營造復古客家意象，結合文創布包、大師攝影展，新舊並陳。邱鏡淳也建議蔡榮光與黃翠文共同規畫客家風情之旅，擴大周邊景點，塑造客庄魅力。

除此之外，3月18日還有13好市集、青年農夫市集，販售地產地銷的農特產品，還有打幫你樂團的「做家生活去」，擴大舉辦「做家二手市集」，鼓勵大眾愛物惜物，另也有享樂10弦樂團演奏輕快的客家樂曲。即將在新瓦屋成立新型態書店的鴻梅文創將舉辦「山山來書-行動書車」，也將舉辦一系列活動，詳情可上文化局官網查詢或電洽03-6580651轉9。

(中時)